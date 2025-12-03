Phương pháp điều trị khối u ung thư gan 3cm không cần phẫu thuật

Loại bỏ ung thư gan 3cm không động dao kéo

Trong một lần khám sức khỏe tổng quát tại BVĐK Hồng Ngọc, ông H.H.V (60 tuổi), tình cờ phát hiện khối u kích thước 3cm tại nhu mô gan phải. Kết quả sinh thiết sau đó xác định ông mắc ung thư biểu mô tế bào gan biệt hóa cao.

Khai thác bệnh sử cho thấy, ông V có tiền sử viêm gan B, đang điều trị đái tháo đường và nhiều bệnh nền nguy hiểm như tim mạch, tăng huyết áp.

“Khi biết mình có khối u, tôi thực sự rất lo. Tuổi đã lớn, lại mắc nhiều bệnh, nên nếu phải mổ thì tôi không dám mổ”, ông V chia sẻ về những lo lắng của mình.

Cân nhắc mong muốn của người bệnh, kết hợp phân tích tình trạng bệnh lý của ông V, ê-kíp bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc đã hội chẩn liên chuyên khoa, lựa chọn giải pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu: nút mạch u gan và đốt sóng cao tần - vừa loại bỏ được hết tổn thương ung thư lại bảo tồn tối đa phần gan lành, giúp người bệnh tránh một ca phẫu thuật phức tạp.

“Khối u của ông V nằm sát một dị dạng thông động - tĩnh mạch, đây là vị trí dễ khiến tế bào ung thư lan rộng. Vì vậy, để điều trị triệt căn, chúng tôi phải nút mạch nuôi u trước, giúp giảm tối đa nguy cơ gieo rắc tế bào khi đốt sóng cao tần. Đây là hướng xử trí tối ưu, vừa bảo tồn chức năng gan, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền như ông V”, ThS.BSNT Đỗ Huy Hoàng, khoa Chuẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết.

Bác sĩ thực hiện nút mạch u gan

Trong lần can thiệp đầu tiên, ê-kíp bác sĩ Điện quang Can thiệp BVĐK Hồng Ngọc tiến hành nút mạch u gan bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA Hà Lan. Từ đường vào động mạch đùi, bác sĩ đưa vi ống thông tiếp cận chính xác nhánh nuôi u và bơm hạt ngậm hóa chất để nút tắc hoàn toàn, kiểm soát nguy cơ khối u phát triển hoặc lan rộng.

Sau 2 ngày theo dõi, đánh giá cho thấy tình trạng ông V ổn định, bác sĩ tiếp tục thực hiện đốt sóng cao tần dưới hướng dẫn đồng thời của siêu âm và chụp CT. Ở lần can thiệp này, đầu kim chuyên dụng có hệ thống làm mát được sử dụng để mở rộng vùng đốt, nâng cao hiệu quả tiêu diệt khối u.

Bác sĩ đốt RFA u gan.

Cả hai lần can thiệp đều diễn ra nhẹ nhàng, thuận lợi. Nút mạch u gan thông thường chỉ cần gây tê, không phải gây mê, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình. Sau đốt RFA, sức khỏe ông V ổn định, không sốt, không đau hay khó chịu.

Nút mạch và đốt RFA - tiến bộ mới trong điều trị ung thư gan

Nút mạch phối hợp đốt sóng cao tần RFA được xem là bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư gan. Sự kết hợp hai kỹ thuật này giúp tiêu diệt khối u một cách triệt để đồng thời bảo tồn tối đa mô gan lành. Nhờ áp dụng phác đồ này, trường hợp của ông V đã đạt được kết quả điều trị tối ưu.

“Không chỉ vị trí xung quanh khối u, cách rìa khối u 1cm cũng được bao phủ bởi đốt sóng cao tần và nút mạch. Các vùng gan lành được bảo tồn tối ưu. Đây là kết quả rất khả quan”, bác sĩ Hoàng đánh giá tích cực về kết quả điều trị của bệnh nhân V.

“Bác sĩ tư vấn có giải pháp loại bỏ được ung thư mà không phải mổ thì tôi rất tin tưởng theo bác sĩ. Chỉ đúng 1 tuần, tôi được điều trị khỏi ung thư gan. Cả 2 lần can thiệp đều rất nhẹ nhàng, tôi không đau, không sốt, không nôn, không khó chịu”, ông V chia sẻ.

Hành trình điều trị thành công u gan của ông V.

Tại Việt Nam, ung thư gan hiện là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất, với hơn 26.000 trường hợp mỗi năm. Các kỹ thuật tiên tiến như đốt sóng cao tần và nút mạch u gan đã giúp người bệnh điều trị hiệu quả mà không phải trải qua những cuộc đại phẫu phức tạp.

Tuy nhiên, đây là những kỹ thuật hiện đại, đòi hỏi bệnh viện phải có hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ can thiệp giàu kinh nghiệm. BVĐK Hồng Ngọc là một trong những đơn vị uy tín đã làm chủ và áp dụng thành công hai kỹ thuật này.

“Với sự hỗ trợ của công nghệ hình ảnh hiện đại như CT 2.560 lát cắt và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA Hà Lan, bác sĩ có thể định vị chính xác tổn thương, tiếp cận đúng khối u và tối ưu hiệu quả điều trị. Nhờ vậy, nhiều ca ung thư gan phức tạp đã được điều trị thành công, tránh phẫu thuật lớn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh”, Ths.BSNT Đỗ Huy Hoàng cho biết thêm.