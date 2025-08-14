Video
video cùng chuyên mục

Hành khách văng khỏi tiêm kích F-15 Mỹ vì bật nhầm ghế phóng

Vụ việc xảy ra tại một căn cứ Mỹ khi hành khách trong chuyến bay tặng thưởng dường như vô tình kích hoạt ghế phóng khiến người này bị bay ra ngoài tiêm kích F-15.
Đọc thêm : Hành khách văng khỏi tiêm kích F-15 Mỹ do nghi bật nhầm ghế phóng