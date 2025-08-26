Video
video cùng chuyên mục

Hành khách trên du thuyền lao vào đánh nhau gây hỗn loạn

Trong ngày cuối của chuyến đi, nhiều nam nữ hành khách ở Mỹ bất ngờ lao vào ẩu đả tạo nên khung cảnh hỗn loạn giữa du thuyền sang trọng.
Đọc thêm : Khách hỗn chiến gây náo loạn du thuyền, nghi do tranh giành gà rán