Khách hỗn chiến gây náo loạn du thuyền, nghi do tranh giành gà rán

Mới đây, cư dân mạng ở Mỹ chia sẻ đoạn video ghi lại một nhóm hành khách lao vào ẩu đả tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên du thuyền Carnival Cruise.

Sự việc xảy ra lúc 2h ngày 25/8, trong khi con tàu đang trên hành trình quay về Miami (bang Florida) sau chuyến tham quan trên biển.

Hành khách trên du thuyền lao vào đánh nhau gây hỗn loạn (Nguồn: Stuff).

Theo hình ảnh trong video, nhiều nam nữ thanh niên liên tiếp đấm đá, túm tóc, giằng co nhau. Giày dép, điện thoại và đồ đạc bị ném tứ tung. Giữa cảnh hỗn chiến, nhiều du khách tụ tập xung quanh quan sát, quay video.

Khi có tiếng hét thất thanh “bảo vệ đâu rồi?”, lực lượng an ninh mới xuất hiện để can thiệp, cố gắng ngăn hành vi thiếu kiểm soát của những vị khách hung hãn.

Chia sẻ với báo chí, anh Terra - người ghi lại đoạn video - cho biết, sự việc xảy ra trong lúc nhóm khách đang lấy đồ ăn.

“Tôi từng đi du thuyền nhiều lần, chưa bao giờ chứng kiến cảnh đánh nhau hung hãn như vậy. Ngoài chuyện liên quan đến gà rán, tôi nghĩ họ có mâu thuẫn từ trước đó".

Nhiều cư dân mạng bày tỏ bức xúc trước hành vi hung hãn của nhóm hành khách. Các ý kiến bình luận cho rằng, dù có xích mích nên giữ thái độ bình tĩnh. Hành vi đánh nhau làm ảnh hưởng, không tôn trọng những người khác.

Hiện, đơn vị quản lý du thuyền chưa công bố thông tin chính thức về nguyên nhân khiến hành khách đánh nhau trên tàu.

Carnival Cruise là một trong những du thuyền do công ty Carnival Corporation sở hữu. Công ty này phục vụ hàng triệu du khách mỗi năm.

Carnival Corporation có 29 du thuyền phục vụ hành khách các chuyến du ngoạn ngắn ngày, 1-2 tuần hoặc dài hơn. Các tàu khởi hành từ nhiều khu vực biển ở Mỹ đến Mexico, Alaska (Mỹ), Bahamas, Hawaii, Nam Thái Bình Dương, New Zealand và nhiều nước châu Á.