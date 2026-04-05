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Hành động gây tranh cãi của cha đối với con nhỏ

Khi gặp chướng ngại vật cản đường, người cha đã có thể dễ dàng bước qua, để mặc con trai nhỏ một mình loay hoay tìm cách vượt qua.
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