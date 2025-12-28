Video
video cùng chuyên mục

Hành động bất ngờ của cá mập khiến thợ lặn giật mình hốt hoảng

Con cá mập đang bơi đã bất ngờ có động tác lắc đầu khiến thợ lặn hốt hoảng vì tưởng rằng con vật lao vào tấn công mình.
