Video
video cùng chuyên mục

Hành cung Vũ Lâm trên Minecraft

Vượt qua nhiều quốc gia khác, nhóm game thủ Việt Nam đã giành chiến thắng thử thách xây dựng địa danh nổi tiếng trên Minecraft do YouTuber nổi tiếng thế giới tổ chức.
Đọc thêm : Non nước Việt hùng vĩ tái hiện bằng hàng tỷ khối vuông trong game Minecraft