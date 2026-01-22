Non nước Việt hùng vĩ tái hiện bằng hàng tỷ khối vuông trong game Minecraft

Ngày 17/1, kênh YouTube MrBeast Gaming của MrBeast - một trong những YouTuber giàu nhất thế giới đăng tải video với tựa đề “Chúng tôi xây Việt Nam trên Minecraft” đã nhận được sự chú ý của cộng đồng người chơi tựa game sandbox nổi tiếng này.

Trên kênh YouTube với 53,6 triệu người đăng ký, MrBeast đã tổ chức một cuộc thi xây dựng các phiên bản Minecraft của đất nước mình.

Đội thi từ Việt Nam do YouTuber Neji dẫn dắt đã gây ấn tượng mạnh cho MrBeast và ban giám khảo khi tái hiện lại nhiều địa danh nổi tiếng của Ninh Bình như Hang Múa, Núi Ngọa Long, Chùa Bái Đính...

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, Neji (tên thật: Lê Hoàng Long Đỉnh) - đội trưởng đội thi đến từ Việt Nam tự hào kể lại: “Chúng tôi đã đặt tâm huyết và lòng tự hào dân tộc vào từng khối vuông xây dựng với mong muốn mang hình ảnh builder (người chơi Minecraft) Việt Nam vươn ra sân chơi quốc tế”.

Builder từ hai đầu đất nước đem bản đồ Ninh Bình lên sân chơi quốc tế

Đội thi từ Việt Nam có tổng cộng 18 thành viên tham gia xây dựng và hỗ trợ, hầu hết là sinh viên đang sống và học tập tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có chung niềm đam mê với tựa game Minecraft.

Công trình tái hiện nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình được đội thi Việt Nam kỳ công thực hiện trong trò chơi (Ảnh chụp màn hình).

Thông qua phần mềm Discord, đội thi biết đến cuộc thi xây dựng công trình biểu tượng quốc gia của MrBeast. Cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Hà Lan, Ấn Độ, Ba Lan, Pháp, Philippines, Mexico, Brazil, Indonesia, Đức và Thái Lan.

“Nhận thấy đây là một cơ hội quý giá để học hỏi, giao lưu và thử thách bản thân, cả nhóm đã đồng lòng quyết định tham gia cuộc thi với tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao”, trưởng nhóm Neji kể lại.

Ban đầu, Vịnh Hạ Long là địa danh được cả nhóm mang ra thảo luận cho phần thi của mình.

Sau 5 ngày suy nghĩ, tranh luận, lắng nghe và ghi nhận quan điểm của các thành viên trong nhóm, quần thể di tích Tràng An mới là địa điểm được cả nhóm lựa chọn và đi vào triển khai xây dựng.

Từ bản thảo đến bản đồ chính thức là một quá trình kỳ công, được các thành viên trong đội cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt từng khối vuông (Ảnh: NVCC).

“Cả Vịnh Hạ Long và Tràng An đều là những địa điểm thiên nhiên nổi tiếng và được chọn làm bối cảnh của phim điện ảnh Kong: Đảo đầu lâu bởi những núi đá vôi hùng vĩ. Sau khi xem xét, chúng tôi quyết định chọn Tràng An, Ninh Bình làm phương án cuối cùng để lồng ghép thêm các giá trị văn hoá Việt Nam”, Neji cho biết.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, đội xác định mỗi thành viên đều có vai trò và thế mạnh riêng. Các thành viên đều trực tiếp trình bày khả năng của bản thân để ban lãnh đội phân chia công việc một cách rõ ràng và khoa học, mỗi người phụ trách một mảng riêng phù hợp với kinh nghiệm của mình.

Một góc khu dân cư lớn được nhóm tái hiện trong bản đồ (Ảnh: NVCC).

Nhóm tiến hành nghiên cứu các địa điểm sẽ xuất hiện trên bản đồ: Khu du lịch Tam Cốc, Tuyệt tình cốc, Động Am Tiên, chùa Bái Đính, Hành cung Vũ Lâm, Bến thuyền Tràng An… Thậm chí cả Quán phở anh Hai trong tựa game cùng tên hay nhà dân xung quanh được tái hiện lại chi tiết đều được các thành viên trong nhóm tái hiện.

Sự kỳ công của công trình này còn đến từ việc các thành viên vận dụng các kiến thức chuyên môn mình có như Việt Nam học, địa lý, kiến trúc… để tái hiện lại các công trình với tỷ lệ sát thực tế, mức độ chi tiết cao.

Gần 1 tỷ khối block nhận được số điểm tuyệt đối của ban giám khảo

Suốt những ngày tham gia cuộc thi, cả nhóm luôn có sự hỗ trợ, động viên nhau cùng vượt qua thử thách.

“Để kịp tiến độ hoàn thành sản phẩm đúng hạn, mỗi ngày chúng tôi chỉ ngủ từ 3-4 tiếng. Nhưng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chúng tôi đã kịp làm xong sản phẩm trước thời hạn vài tiếng. Thậm chí đội vẫn có thời gian để quay lại chỉnh sửa, bổ sung thêm các chi tiết khác”, Neji hào hứng kể lại.

Hành cung Vũ Lâm được nhóm thi đấu tái hiện bằng các khối vuông đặc trưng trong tựa game Minecraft (Video: NVCC).

Diện tích bản đồ trong thử thách lần này lên đến 1500x1500 đã phần nào thể hiện cho quy mô đồ sộ của công trình. Anh ước tính nhóm đã sử dụng tới 1 tỷ block để hoàn thành quần thể di tích của tỉnh Ninh Bình.

Đội thi đã nghiên cứu tỉ mỉ các địa điểm từ Google Maps ở chế độ 360 độ, kết hợp với việc quan sát, mô tả lại không gian theo cách chính xác nhất trong khả năng. Với những công trình không có dữ liệu 360 độ, nhóm dựa vào hình ảnh do du khách ghi lại để so sánh tỷ lệ giữa con người với công trình nhằm tái hiện lại đúng với thực tế.

Toàn cảnh chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình được nhóm bạn xây dựng trên game Minecraft (Ảnh: NVCC).

Để nâng cao tính chân thực và sống động cho sản phẩm, đội đã ứng dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại như Axiom, World Edit và ArmorStand. Những công cụ này không chỉ giúp tạo hình nhân vật và mô hình sống động mà còn góp phần thổi hồn vào không gian Tràng An - Ninh Bình trong game.

Thời gian chờ đợi kết quả là những ngày dài cả đội hồi hộp, lo lắng xen lẫn kỳ vọng và mong chờ.

“Các đội thi tham gia đều là những đối thủ nặng ký. Tuy nhiên các anh em trong độ vẫn luôn khích lệ lẫn nhau, chúng tôi càng vững niềm tin vào công trình của mình. Lúc này chúng tôi không chỉ mong muốn chiến thắng mà còn muốn cho các đội thi quốc tế biết về ý chí của đại diện đến từ Việt Nam”, thủ lĩnh của nhóm kể chuyện.

Quán phở anh Hai trong tựa game cùng tên cũng được nhóm tái hiện lại chi tiết (Ảnh: NVCC).

Trong video của mình, khi tham quan bản đồ của đội thi Việt Nam, MrBeast và các giám khảo đã trầm trồ khi thấy từng chi tiết nhỏ dần hiện ra: từ con người, động vật, thảm thực vật cho đến các công trình kiến trúc, tất cả đều được thực hiện tỉ mỉ, được sắp xếp có chủ ý.

Chính sự kỳ công ấy đã hoàn toàn chinh phục MrBeast, giúp đội thi Việt Nam nhận được điểm tuyệt đối 10/10 của YouTuber giàu nhất thế giới này.

YouTuber MrBeast chấm điểm tuyệt đối và dành nhiều lời khen cho công trình của đội thi Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

“Khi biết được số điểm, cảm xúc của tôi như vỡ oà. Đó không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là niềm tự hào khi bản thân và các đồng đội đã mang đến cho bạn bè quốc tế một góc nhìn hoàn toàn khác về builder Việt Nam”, Neji hào hứng kể lại.

Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với 38,5 điểm, vượt qua các đội thi từ Anh, Argentina, Hà Lan, Colombia, Ấn Độ, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong thumbnail (ảnh đại diện) video của YouTuber nổi tiếng toàn thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, video Chúng tôi xây Việt Nam trong Minecraft đã thu hút được hơn 13 triệu lượt xem, góp phần lan toả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với cộng đồng người chơi Minecraft nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.