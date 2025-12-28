Video
Hàng trăm người dân đồng bào Dao lần đầu tiếp cận y tế Trung ương

Sáng 28/12, báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức tư vấn sức khỏe cho hơn 200 người dân tộc Dao ở xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang).
