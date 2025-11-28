Video
Hàng trăm con khỉ lao nhanh từ trên núi xuống khiến nhiều người hoảng hốt

Cảnh tượng hàng trăm con khỉ từ khu vực núi Thiên Lăng ở Trung Quốc lao xuống dưới với tốc độ nhanh chóng mặt gây xôn xao dư luận nước này.
