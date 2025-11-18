Video
Hàng trăm con cá vượt bờ tràn hồ chứa nước, dân bất chấp nguy hiểm để bắt

Nước hồ Liệt Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chảy qua bờ tràn kéo theo đàn cá hàng trăm con. Người dân bất chấp nguy hiểm dùng vợt bắt cá.
