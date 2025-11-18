Hàng trăm con cá tràn ra ngoài hồ chứa, dân bất chấp nguy hiểm đón bắt

Ngày 18/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hàng trăm con cá vượt qua bờ tràn hồ chứa nước. Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đứng cuối bờ tràn dùng vợt bắt cá.

Clip này gây sốt trên mạng xã hội với gần 1 triệu lượt xem. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ thích thú khi thấy người dân có thể bắt hàng trăm con cá một cách dễ dàng. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc làm này quá nguy hiểm.

Hàng trăm con cá vượt bờ tràn hồ chứa nước, dân bất chấp nguy hiểm để bắt (Video: Cao Mỹ Ngọc).

Bà Cao Mỹ Ngọc, chủ nhân clip, cho biết hình ảnh người dân bắt cá được bà ghi lại lúc 12h ngày 17/11, tại hồ chứa nước Liệt Sơn (phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm đó nước hồ Liệt Sơn dâng cao rồi chảy qua bờ tràn. Đàn cá hàng trăm con theo dòng nước trôi xuống phía dưới. Nhiều người phát hiện sự việc đã cầm vợt đứng cuối bờ tràn để bắt cá.

“Đàn cá này rất nhiều, phần lớn là cá mè và cá trôi. Một số người đi làm rẫy gần đó phát hiện nên dùng vợt để bắt. Sự việc này kéo dài khoảng 1 giờ”, bà Ngọc nói.

Cũng theo bà Ngọc, lượng nước chảy qua bờ tràn không nhiều nhưng rất xiết. Ngay điểm cuối bờ tràn là khu vực nước rất sâu, có thể gây nguy hiểm cho người bắt cá.

Khu vực bờ tràn nước chảy xiết, gần đó là khu vực nước khá sâu gây nguy hiểm cho những người bắt cá (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông Hà Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngày 17/11 tại Quảng Ngãi có mưa lớn khiến lượng nước về hồ Liệt Sơn tăng nhanh. Nước dâng cao nên đã chảy qua bờ tràn.

Theo ông Vinh, người dân sống gần hồ Liệt Sơn biết khi nước qua tràn sẽ có cá trong hồ thoát ra ngoài. Vì vậy nhiều người đã theo dõi để bắt cá.

“Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho người dân, tuy nhiên một số người vẫn bất chấp nguy hiểm để bắt cá. Chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền, không có chế tài nào để ngăn cấm người dân”, ông Vinh nói thêm.

Hồ chứa nước Liệt Sơn có diện tích lưu vực gần 37km2, có khả năng cung cấp nước tưới cho 2.500ha lúa, hoa màu cho các xã phía Nam tỉnh Quảng Ngãi.