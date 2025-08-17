Video
video cùng chuyên mục

Hàng trăm con cá sấu bơi dưới hồ nước công viên

Những người đi dạo trong công viên Stephen C. Foster, nằm tại bang Florida, Mỹ, đã kinh hãi khi nhìn thấy hàng trăm con cá sấu đang bơi phía dưới hồ nước của công viên.
