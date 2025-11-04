Video
Hàng trăm chiến sĩ dồn sức vá bờ biển Hội An, chuẩn bị đón bão số 13

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng hùng hậu để gia cố bờ kè biển Hội An trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.
