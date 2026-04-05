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Hàng trăm bác sĩ ra quân, khám và sàng lọc miễn phí cho hơn 10.000 người

Hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông từ sáng sớm, nhiều công nghệ khám hiện đại, tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa được triển khai ngay tại sự kiện.
Đọc thêm : Hàng trăm bác sĩ ra quân, khám và sàng lọc miễn phí cho hơn 10.000 người