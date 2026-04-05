Sáng 5/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Hàng trăm bác sĩ ra quân, khám và sàng lọc miễn phí cho hơn 10.000 người (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã xếp hàng tại các khu khám, trải nghiệm chuỗi dịch vụ sức khỏe toàn diện: đo huyết áp, cân nặng, chiều cao, chỉ số BMI, xét nghiệm công thức máu, khám tổng quát và nhiều chuyên khoa như nhi, sản, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu.

Tùy tình trạng, người dân còn được chỉ định siêu âm, điện tim, chụp X-quang, sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung bằng AI và nhận tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa.

Ban tổ chức đã huy động hơn 300 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ 19 cơ sở y tế Trung ương, địa phương, bệnh viện tư nhân và lực lượng vũ trang, phục vụ người dân.

Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, những năm qua, ngành y tế và toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Tuy nhiên, cơ cấu bệnh tật đang thay đổi nhanh chóng, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, già hóa dân số diễn ra mạnh mẽ, nguy cơ dịch bệnh mới luôn tiềm ẩn.

“Nếu không chủ động phòng bệnh, chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn về chi phí, chất lượng cuộc sống và sức cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, chủ động phòng bệnh không chỉ là giải pháp y tế mà là trách nhiệm của toàn xã hội, là yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta trong việc chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngành y tế đang đứng trước nhiều thách thức như mô hình bệnh tật thay đổi phức tạp; gánh nặng từ các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, huyết áp, đái tháo đường; áp lực từ già hóa dân số, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, vấn đề về sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng không hợp lý và các nguy cơ dịch bệnh mới nổi luôn thường trực.

Vì thế, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể.

Bộ trưởng đề nghị người dân hãy dành thời gian, quan tâm nhiều hơn cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của chính mình, trang bị kiến thức, chủ động phòng bệnh.

“Chúng ta cũng cần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe. Đừng đợi đến khi có bệnh mới đi tìm bác sĩ. Hãy chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh tật.

Việc phát hiện sớm không chỉ cứu sống bản thân mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Song song với lễ phát động, giải đi bộ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Bước chân xanh, kết nối khỏe” thu hút nhiều người dân ở mọi lứa tuổi tham gia.

Bà Vũ Thị Phương Lan (61 tuổi, Hà Nội) và ông Nguyễn Văn Hanh (78 tuổi, Hà Nội) là thành viên tích cực của Hội Người cao tuổi khu dân cư 13 Khương Trung (Phường Khương Đình, Hà Nội).

Cả hai cùng gia đình đến tham dự ngày hội sức khỏe từ rất sớm, trải nghiệm các khu khám của nhiều bệnh viện.

“Chương trình thật sự rất hữu ích, các y bác sĩ tư vấn tận tình, hỗ trợ người dân chu đáo. Chúng tôi rất vui khi được tham gia, vừa khám sức khỏe vừa trải nghiệm đi bộ”, bà Phương Lan chia sẻ.

Ông Hanh hy vọng, Hà Nội sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình tương tự, để không chỉ mọi người dân mà cả người cao tuổi cũng có cơ hội khám sức khỏe sớm, phát hiện bệnh kịp thời và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ người cao tuổi, sự kiện còn thu hút nhiều bạn trẻ tới khám và tư vấn sức khỏe, cho thấy thế hệ trẻ hiện nay cũng ngày càng quan tâm hơn tới việc chăm sóc bản thân và cộng đồng.

Lần đầu tiên tham gia một chương trình khám và tư vấn sức khỏe quy mô lớn, Nguyễn Quang Huy (19 tuổi, Phú Thọ), chia sẻ, bản thân cảm thấy rất an tâm. Huy cũng cho biết, hiện Hà Nội đang trong tình trạng ô nhiễm khá nặng, khiến việc hô hấp đôi lúc gặp khó khăn.

Tại khu khám và tư vấn sức khỏe của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Huy được nội soi tai, mũi, họng.

Là một người trẻ, Huy nhận thấy rõ vai trò của việc quan tâm sức khỏe ngay từ sớm. “Chương trình không chỉ giúp kiểm tra sức khỏe mà còn tạo động lực để chúng tôi chăm tập thể dục, duy trì thói quen sống lành mạnh. Đây thực sự là trải nghiệm bổ ích”, Huy chia sẻ.

Các tình nguyện viên trẻ cũng góp mặt tích cực, đồng hành cùng người dân trong từng bước khám sức khỏe, giúp mọi người tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn.

Đối với các bác sĩ, Ngày Sức khỏe toàn dân là cơ hội trực tiếp thăm khám, sàng lọc sức khỏe cho cộng đồng, đánh giá thực trạng sức khỏe và can thiệp kịp thời, tập trung vào phòng bệnh thay vì chỉ chữa khi đã muộn.

BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chia sẻ: “Với bác sĩ trẻ, việc hiểu rõ sức khỏe cộng đồng và phòng bệnh chủ động là rất quan trọng. Ngoài công tác chuyên môn, chúng tôi tích cực tham gia truyền thông, đào tạo bác sĩ cơ sở”.

BS Phúc cũng nhấn mạnh, với các bác sĩ trẻ, việc quan tâm tới sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý mãn tính, luôn đặt lên hàng đầu.

“Là bác sĩ hồi sức tích cực, chúng tôi càng thấm thía tầm quan trọng của việc phòng ngừa chủ động, can thiệp sớm trước khi các bệnh tiến triển nặng”, BS Phúc cho biết.

BS Nguyễn Thành Quân, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết: “Bệnh viện đã cử 2 bác sĩ nội trú và 2 điều dưỡng phục vụ người dân, đồng thời mang theo máy nội soi hiện đại.

Trước khi nội soi, các bác sĩ tiến hành sàng lọc để xác định những trường hợp cần khám sâu. Sau đó, người dân được nội soi tai mũi họng trực tiếp và tư vấn điều trị, với những ca đặc biệt sẽ được hẹn khám tiếp tại bệnh viện. Thiết bị hiện đại này giúp phát hiện gần như toàn bộ các bệnh lý tai mũi họng”.

Theo BS Quân, do thời điểm giao mùa, số lượng người dân đến khám khá đông. Từ sáng, bệnh viện đã tiếp đón khoảng 100 người, trong đó 60-70 trường hợp được nội soi và tư vấn trực tiếp, dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng thêm trong buổi khám chiều nay.

Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 là một dấu mốc lớn để hiện thực hoá chủ trương của Nghị quyết 72: "Dự phòng là then chốt - Cơ sở là nền tảng - Nhân dân là trung tâm".

Mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi phí chữa bệnh, củng cố y tế cơ sở và lấy sự hài lòng của người dân làm trọng tâm để phát triển bền vững.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người Việt đạt 75,5 tuổi, trong đó có ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh; tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên thêm tối thiểu 1,5cm…

Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân. Người dân sẽ liên tục được khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phát hiện sớm, điều trị kịp thời.