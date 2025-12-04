Video
video cùng chuyên mục

Hàng quán đóng cửa, tài xế phải quay đầu vì lũ dâng cao ở Lâm Đồng

Trong đêm, nước lũ dâng cao khiến quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Hàm Thắng, Lâm Đồng ngập sâu 1-1,5m. Giao thông qua khu vực tê liệt.
Đọc thêm : Rốn lũ Hàm Thắng ngập sâu, quốc lộ 1 tê liệt dù trời không mưa