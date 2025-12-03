Video
Hãng ô tô Trung Quốc thử nghiệm tình huống cây lớn đổ xuống, đè nóc xe

Chiếc YangWang U8 của BYD đã trụ được sau 3 cú giáng của cây cọ thân lớn, có thể tiếp tục lăn bánh như bình thường.
