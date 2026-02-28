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Hàng loạt tên lửa Tomahawk của Mỹ lao vùn vụt về phía Iran

Hàng loạt tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ lao vùn vụt qua không phận Iraq trước khi tấn công các mục tiêu ở Iran.
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