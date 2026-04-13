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Hàng chục trụ điện án ngữ trên tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

Hàng loạt trụ điện án ngữ trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TPHCM) sau khi tuyến đường này được mở rộng gấp ba lần, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
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