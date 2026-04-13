Loạt trụ điện giữa đường 2.000 tỷ ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy, dài gần 2km với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn cuối nhưng hàng trăm trụ điện vẫn án ngữ giữa lòng đường, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Khởi công từ ngày 26/4/2025, sau 8 tháng thi công, nhiều đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện vỉa hè và bó vỉa. Tuyến đường được mở rộng từ 10m lên 30m, gấp ba lần hiện trạng ban đầu, nhằm giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cho cảng Cát Lái - cảng lớn nhất nước.

Tuy nhiên, theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (chủ đầu tư), hiện còn khoảng 200 trụ điện chưa được di dời vào vỉa hè, trong đó 150 trụ thuộc phường Cát Lái và 50 trụ thuộc phường Bình Trưng. Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyển kinh phí cho ngành điện lực.

Đường Nguyễn Thị Định là tuyến huyết mạch dẫn vào cảng Cát Lái. Đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy hiện tại nhỏ hẹp, đi qua các khu dân cư đông đúc và trường học, khiến xe trọng tải lớn phải đi vòng qua các tuyến khác. Việc mở rộng tuyến đường này được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, đồng thời chỉnh trang đô thị khu đông TPHCM.

Chủ đầu tư cho biết, hồ sơ di dời trụ điện đã được gửi về các địa phương để thẩm định và triển khai. Tuy nhiên, công trình mới đạt khoảng 70% tiến độ do còn vướng mặt bằng của 10 hộ dân chưa bàn giao, ảnh hưởng đến việc thi công đồng bộ, đặc biệt là hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật.

Tình trạng trụ điện nằm giữa lòng đường không chỉ gây cản trở giao thông mà còn biến thành điểm tập kết rác, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Hữu Thiện, một người dân địa phương, bày tỏ: "Đường mở rộng ai cũng mừng, nhưng chúng tôi mong sớm di dời trụ điện. Mỗi lần đi qua, nhất là đoạn cua gấp, phải quan sát kỹ để lách qua các cột điện".

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đã được TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư từ 10 năm trước nhưng gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là công tác đền bù. Năm 2023, dự án được điều chỉnh lại để phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, một số đoạn dây điện còn sà xuống lòng đường, người dân phải tự gia cố tạm thời.

Anh Võ Thành Sơn, một người dân đang sửa lại nhà sau khi bàn giao mặt bằng, chia sẻ: "Nhà tôi phải lùi sâu vào trong, kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nên cũng mong dự án sớm hoàn thành để đường sá lưu thông, bà con kinh doanh thuận lợi".

Trong tổng vốn đầu tư, kinh phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với gần 1.800 tỷ đồng.

Dự kiến, công tác di dời trụ điện sẽ hoàn thành trong thời gian tới, sau đó chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Hướng tuyến đường Nguyễn Thị Định mở rộng (Đồ hoạ: Bảo Quyên).