Hàng chục hộ dân "chênh vênh" trên miệng Hà Bá

Mực nước sông Đào đoạn qua cống bara Nam Đàn (khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) ngày 21/10 đã xuống ở mức thấp, tốc độ dòng chảy không còn mạnh như mấy ngày trước. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết, hiện địa phương vẫn đang chờ nước rút hẳn để đánh giá mức độ thiệt hại do sạt lở hai bờ sông. “Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 14-17/10, hai bên bờ sông Đào có khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, trong đó có 5 hộ bị ảnh hưởng nặng, 4 hộ nằm trong diện phải di dời tái định cư”, ông Tuấn thông tin.