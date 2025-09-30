Video
Hàng chục căn villa ven biển bị bão Bualoi phá tan hoang

Bão Bualoi đổ bộ với sức mạnh khủng khiếp đã tàn phá 28 căn villa tại khu du lịch biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.
