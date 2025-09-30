Video
Hàng chục căn biệt thự ven biển bị bão Bualoi phá tan hoang

Bão Bualoi đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9 với sức mạnh khủng khiếp đã tàn phá 28 căn biệt thự tại khu du lịch biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.
