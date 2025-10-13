Video
Hamas bắt đầu trả tự do cho 7 con tin Israel đầu tiên

Sáng 13/10, Hamas đã trả tự do cho 7 con tin còn sống đầu tiên của Israel theo thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
