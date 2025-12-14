Video
Hai thanh niên gây tai nạn vì vượt đèn đỏ tốc độ cao

Hai thanh niên chở nhau bằng xe máy, đều không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ với tốc độ cao đã đâm ngang hông một chiếc xe ba gác đang đi đúng luật, dẫn đến tai nạn.
