Hai tài xế kèn cựa khiến người đi xe máy bị “vạ lây”

Sau màn “đấu khẩu”, tài xế chiếc Mitsubishi Xpander dường như cố tình phanh gấp để “dằn mặt” tài xế chiếc xe gắn camera hành trình
