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Hải quân Mỹ nổ súng, bắt giữ tàu dầu treo cờ Iran

Tàu khu trục của Hải quân Mỹ nổ súng, bắt giữ tàu dầu treo cờ Iran sau 6 giờ cảnh báo liên tục.
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