Mỹ trả tự do cho 6 thủy thủ Iran

Tàu hàng Touska của Iran

Theo hãng tin Tasnim, 6 thủy thủ của tàu container Touska của Iran được Mỹ trả tự do hôm 29/4 và họ đang trở về nhà. Nguồn tin cho biết thêm, chính phủ Iran đang tiếp tục nỗ lực để đảm bảo các thuyền viên còn lại cũng được trả tự do.

Tàu Touska mang cờ Iran đã bị lực lượng Mỹ chặn bắt và lên tàu khám xét ngoài khơi cảng Chabahar phía đông nam Iran, thuộc vịnh Oman vào ngày 19/4. Mỹ cáo buộc con tàu cố tình vi phạm lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran kể từ ngày 13/4.

Bộ chỉ huy quân sự Iran cho biết các lực lượng vũ trang Iran đã không can thiệp vào thời điểm đó vì gia đình của các thành viên thủy thủ đoàn cũng có mặt trên tàu.

Hải quân Mỹ nổ súng, bắt giữ tàu dầu treo cờ Iran

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với eo biển Hormuz từ ngày 13/4, ngăn chặn các tàu đi đến và đi từ các cảng của Iran quá cảnh. Lệnh phong tỏa có hiệu lực sau khi các cuộc đàm phán Iran - Mỹ tại thủ đô Islamabad của Pakistan trước đó một ngày không đạt được thỏa thuận.

Tiến trình đàm phán đến nay tiếp tục bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi Iran đưa ra một đề xuất thống nhất và hoàn tất thỏa thuận. Trong khi đó, ông cho biết, Mỹ sẽ duy trì phong tỏa hàng hải với Tehran cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Mới đây, Iran được cho là đã gửi một đề xuất, trong đó đề nghị chấm dứt các hành động thù địch, trong khi lùi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đến sau này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump dường như không hài lòng bởi chính quyền của ông coi việc Iran tiến tới chế tạo vũ khí hạt nhân là “lằn ranh đỏ”. Theo các nguồn tin, Tehran sẽ gửi một đề xuất điều chỉnh thông qua Pakistan vào ngày mai 1/5.