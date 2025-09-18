Video
Hai ô tô bay Trung Quốc đâm vào nhau trên không

Hai chiếc ô tô bay đã va chạm trong một buổi tập duyệt cho triển lãm hàng không tại Trung Quốc, sự kiện được thiết kế nhằm phô diễn công nghệ này.
