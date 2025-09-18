Một phương tiện bị cháy sau vụ va chạm (Ảnh: Weibo).

Sau cú va chạm trên không, một trong các phương tiện bay đã rơi xuống đất và bốc cháy khi chạm đất.

Các đoạn video được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải cho thấy hai phương tiện bay thực hiện các màn cơ động trên không trong đội hình bay sát nhau. Sau đó, hình ảnh chuyển sang cảnh một phương tiện chìm trong ngọn lửa khi xe cứu thương tới hiện trường.

Vụ việc xảy ra hôm 16/9 tại thành phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, khi thành phố chuẩn bị cho triển lãm hàng không kéo dài 5 ngày, dự kiến khai mạc vào ngày 19/9.

Những chiếc phương tiện bay này, còn được gọi là phương tiện cất và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) hay taxi bay, do Xpeng AeroHT phát triển. Đây là một trong những công ty phương tiện bay lớn nhất châu Á và là công ty con của tập đoàn xe điện Xpeng.

Công ty cho biết nguyên nhân va chạm là do “khoảng cách không đủ” và khẳng định cuộc điều tra đang được tiến hành.

Hai phương tiện bay Trung Quốc đâm vào nhau trên không (Video: Weibo)

Xpeng AeroHT nói rằng một chiếc đã “bị hư hại phần thân và bốc cháy khi hạ cánh”.

“Tất cả nhân viên tại hiện trường đều an toàn, và chính quyền địa phương đã hoàn tất các biện pháp ứng phó khẩn cấp một cách trật tự", công ty bổ sung.

Các phương tiện eVTOL này dự kiến sẽ được bán với giá khoảng gần 300.000 USD mỗi chiếc. Xpeng AeroHT cho biết vào tháng 1 họ đã nhận được 3.000 đơn đặt hàng.

Sự cố này làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của phương tiện bay và những thách thức phía trước khi chúng có thể được thương mại hóa.

Phương tiện bay là một thành phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm phát triển "nền kinh tế hàng không bay tầm thấp”, ám chỉ các dịch vụ có thiết bị bay dưới 3.000m, ví dụ như dịch vụ giao hàng bằng UAV, taxi bay và các dịch vụ hàng không không người lái khác.

Theo cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc, lĩnh vực này dự kiến sẽ đạt giá trị 206 tỷ USD trong năm nay, và có thể tăng lên quy mô thị trường 482 tỷ USD vào năm 2035.

Tuy nhiên, nó đang phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn, bao gồm hạ tầng chưa đầy đủ như các điểm cất/hạ cánh, thách thức về quản lý, độ tin cậy công nghệ và sự chấp nhận của công chúng.