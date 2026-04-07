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Hai nữ nhân viên đường sắt bị người "lách" barie hành hung

Một phụ nữ điều khiển xe máy “lách” rào chắn tàu khi tín hiệu đã bật ở phường Thanh Khê (Đà Nẵng). Người này còn hành hung hai nữ nhân viên gác chắn khi bị nhắc nhở.
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