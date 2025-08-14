Video
video cùng chuyên mục

Hai người Việt dùng săm xe làm phao, cứu 2 trẻ em ở Nhật giữa biển

Trong tình huống nguy hiểm, Mạnh Tuấn và Quốc Đạt (người Việt Nam ở Nhật Bản) đã lao ra biển cứu 2 em bé chới với trên phao giữa biển.
Đọc thêm : Chân dung 2 người Việt dùng săm xe đạp làm phao, cứu 2 trẻ ở Nhật giữa biển