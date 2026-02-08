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Hai người đi xe máy trượt ngã vì phanh gấp tránh ô tô lao ra đường

Khi thấy ô tô bất ngờ lao ra đường, hai người đi xe máy đã hốt hoảng phanh gấp khiến cả hai bị trượt ngã ra đường.
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