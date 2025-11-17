Video
Hai người dân mắc kẹt giữa lũ được giải cứu kịp thời

Nước chảy xiết, buộc lực lượng cứu hộ phải sử dụng cano để tiếp cận, giải cứu 2 nạn nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ gần khu vực thủy điện ở thành phố Đà Nẵng.
