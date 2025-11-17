Dùng cano vượt dòng nước xiết giải cứu 2 người mắc kẹt gần thủy điện

Ngày 17/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải cứu thành công 2 nạn nhân mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Hai người dân này đi làm rẫy về, khi đến khu vực thủy điện Đăk Mi 3, thuộc xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng, gặp nước lũ dâng cao, khiến họ bị mắc kẹt trên khoảnh đất nhô cao, nằm giữa dòng nước chảy xiết.

Người dân mắc kẹt tại khoảnh đất nhô cao, nằm giữa dòng nước chảy xiết (Ảnh: Thạnh Mỹ).

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 đã báo cáo và nhận được lệnh ứng cứu người dân.

Do nước chảy xiết, lực lượng chức năng đã sử dụng cano để tiếp cận và giải cứu thành công 2 người dân.

Khoảnh khắc lực lượng chức năng vượt dòng nước xiết, đưa người gặp nạn vào bờ an toàn (Video: Thạnh Mỹ).

Video ghi lại cho thấy, việc giải cứu người dân hết sức vất vả khi dòng nước chảy xiết liên tục cuốn trôi cano đi. Lực lượng chức năng phải liên tục đánh lái để giữ thăng bằng cho phương tiện.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, 2 người dân sau đó được đưa đến trạm xá để kiểm tra sức khỏe và tình trạng đã ổn định.