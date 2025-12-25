Video
Hai người con liệt sĩ "trở về" bên mẹ Huyến

Mẹ Trần Thị Huyến cùng 2 người con trai liệt sĩ đã được đoàn tụ trong chương trình "Câu chuyện thời hoa lửa". Giây phút này khiến nhiều người xúc động.
