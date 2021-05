Hai mẹ con cấu kết bán thai phụ 16 tuổi qua Trung Quốc

Sáng ngày 12/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Moong Thị Hà (SN 1969, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”. Nạn nhân của Hà là em Lương Thị Hải (tên nạn nhân đã được thay đổi), sinh năm 2001, trú xã Hữu Lập, Kỳ Sơn. Vào thời điểm bị lừa bán, em Hải đang mang thai tháng thứ 7. Moong Thị Hà bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 3 năm tù.