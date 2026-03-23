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Hai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống cho con gái út

Hai con lớn lần lượt ra đi vì bệnh hiểm, hơn 15 năm qua, người mẹ nghèo ở Tuyên Quang vẫn lặn lội đưa con gái út đi viện, giành giật từng cơ hội sống.
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