Hai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống cho con gái út

Hai lần mất con, mẹ nghèo nỗ lực giành giật sự sống cho con út (Video: Thùy Hương).

15 năm cật lực giành giật sự sống cho con

Suốt 15 năm qua, cuộc sống của chị Bàn Thị Thịnh (SN 1982, thôn Nặm Rịa, xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang) gần như gắn liền với những chuyến xe ngược xuôi đưa con đi bệnh viện.

Cháu Bàn Ngọc Anh (SN 2011, con gái chị Thịnh) được phát hiện mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) khi mới 3 tháng tuổi. Từ đó, sự sống của cháu phụ thuộc vào những lần truyền máu định kỳ.

Mắc tan máu bẩm sinh, sức khỏe của Ngọc Anh ngày càng suy yếu (Ảnh: Tùng Dương).

Kể về hành trình chữa bệnh của con, chị Thịnh nghẹn ngào: “Cháu được phát hiện bệnh khi 3 tháng tuổi. Từ đó đến giờ, tháng nào cũng phải vào bệnh viện truyền máu, có tháng phải đi 2 lần. Hễ thiếu máu là cháu mệt lả, da xanh tái. Nhiều đêm nhìn con thở yếu, tôi chỉ biết ôm con mà khóc”.

Theo hồ sơ bệnh án, cháu Ngọc Anh mắc bệnh Thalassemia khiến cơ thể không thể sản sinh đủ hồng cầu khỏe mạnh. Để duy trì sự sống, cháu phải truyền máu định kỳ suốt đời, đồng thời phải thải sắt nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương gan, tim và các cơ quan nội tạng.

Sau nhiều năm mắc bệnh, cơ thể Ngọc Anh đã xuất hiện những biến chứng nguy hiểm. “Truyền máu nhiều nên cháu bị nhiễm sắt, phải thải sắt liên tục. Mỗi lần thải sắt phải nằm viện cả tuần. Nếu không thải sắt thì gan, thận sẽ bị ảnh hưởng”, chị Thịnh lo lắng.

Chi phí điều trị ngày càng tốn kém, bởi ngoài những khoản được Bảo hiểm y tế chi trả, gia đình phải mua thêm nhiều loại thuốc.

Gánh nặng thuốc men và ca phẫu thuật lá lách vượt quá khả năng của người mẹ nghèo (Ảnh: Tùng Dương).

“Mỗi lần đưa con đi viện, vợ chồng tôi lại phải vay tiền mua thuốc. Những loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, gia đình phải mua ngoài, mỗi đợt ít nhất cũng hơn 1 triệu đồng. Con phải uống thuốc đều mỗi ngày, không được bỏ”, người mẹ nghèo chia sẻ.

Không ít lần, do không xoay xở được kinh phí hoặc không tìm được nguồn máu phù hợp, chị Thịnh đành đưa con về trong tình trạng sức khỏe suy giảm.

“Có lúc bệnh viện không đủ nguồn máu, tôi phải nhờ anh em, họ hàng có nhóm máu phù hợp hiến cho cháu. Nhiều người đã hiến nhiều lần, giờ không còn ai có thể tiếp tục. Tôi nhìn con mệt lả mà bất lực”, chị Thịnh nói, đôi mắt đỏ hoe.

Bất lực trước chi phí phẫu thuật lách cho con

Theo lời kể của chị Thịnh, vợ chồng chị kết hôn năm 2000 và sinh được 4 người con, trong đó 3 cháu mắc tan máu bẩm sinh. Con đầu sinh năm 2001 qua đời khi mới 6 tháng tuổi. Người con thứ 3, sinh năm 2007, cũng không qua khỏi sau 3 năm chống chọi với bệnh tật. Đến con út là cháu Ngọc Anh, căn bệnh quái ác ấy tiếp tục đeo bám.

Bản thân thường ốm đau, bệnh tật nhưng Ngọc Anh luôn vươn lên, chăm chỉ học tập (Ảnh: Tùng Dương).

“Hai chị của Ngọc Anh đã mất vì bệnh này rồi. Tôi chỉ mong giữ được con ở lại với mình càng lâu càng tốt”, chị Thịnh nghẹn ngào.

Sau nhiều năm truyền máu, lá lách của Ngọc Anh đã phình to bất thường - biến chứng nguy hiểm của bệnh tan máu bẩm sinh. Các bác sĩ khuyến cáo, cần phẫu thuật cắt lách để tránh biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật vượt quá khả năng của gia đình.

“Bác sĩ nói nên mổ lách cho cháu ở Bệnh viện Việt Đức, nhưng gia đình không có tiền. Những khoản vay trước đây, chúng tôi còn chưa trả xong”, chị Thịnh buồn rầu nói.

Hiện vợ chồng chị còn 2 người con. Con gái lớn sinh năm 2003 đã lập gia đình riêng. Nhiều năm liền, gia đình chị Thịnh thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sào nương rẫy và công việc làm thuê bấp bênh của người chồng.

“Chồng tôi đi làm thuê nhưng không ổn định. Tôi ở nhà làm nông và chăm con. Tháng nào cũng phải đưa con đi viện nên nhiều khi ruộng nương đành bỏ dở”, chị Thịnh chia sẻ.

Ngôi nhà sàn của gia đình đã xuống cấp. Đặc biệt, gian bếp dựng tạm bằng tre nứa đã mối mọt, xiêu vẹo, sàn thủng lỗ chỗ. Chị Thịnh cho biết, sau trận bão lớn năm 2024, phía sau nhà bị sạt lở, nền đất sụt lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Gian bếp được dựng tạm bợ bằng tre nứa, sàn mục thủng nhiều chỗ (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tùng Bá, cho biết cháu Ngọc Anh là trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Thay mặt cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã, ông Tuấn mong cộng đồng quan tâm, chung tay giúp đỡ cháu.

“Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình có kinh phí phẫu thuật lá lách cho cháu Ngọc Anh, giúp cháu cải thiện sức khỏe để tiếp tục đến trường”, ông Tuấn bày tỏ.

Gần 15 năm qua, người mẹ vùng cao vẫn bền bỉ ôm con lên những chuyến xe đến bệnh viện, giành giật từng cơ hội sống cho con gái. Với chị Thịnh, chỉ cần con còn được ở bên mình thêm 1 ngày, mọi nhọc nhằn đều trở nên có ý nghĩa.