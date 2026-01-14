Video
video cùng chuyên mục

Hai đứa trẻ bơ vơ khi bố mất, mẹ điều trị bệnh tâm thần

Hưng và em trai rơi vào cảnh bơ vơ giữa miền núi Sơn Hồng, Hà Tĩnh khi bố mất vì đột quỵ, mẹ đang điều trị tâm thần . Hai bé giờ chỉ biết nương nhờ bà nội già yếu.
Đọc thêm : Mẹ tâm thần, 2 con thơ đầu chít khăn tang ngơ ngác trước bàn thờ bố