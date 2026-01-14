Mẹ tâm thần, 2 con thơ đầu chít khăn tang ngơ ngác trước bàn thờ bố

Mẹ tâm thần, bố mất, 2 đứa trẻ bơ vơ

Giữa những ngày đông giá rét, anh em Nguyễn Thế Hưng (lớp 6) và Nguyễn Bảo Thịnh (lớp 4) co ro nép vào nhau trong căn nhà trống trải, nằm cheo leo trên gò đất thuộc thôn 5, xã miền núi Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi nhà giờ đây thiếu vắng hơi ấm của cả bố lẫn mẹ, chỉ còn 2 đứa trẻ thơ dại sống cùng bà nội đã tuổi xế chiều.

Hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), trụ cột của gia đình qua đời vì đột quỵ, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ. Bà Nguyễn Thị Loan (72 tuổi, mẹ anh Thắng) gạt vội nước mắt, chia sẻ: "Con trai tôi mất sớm, để lại 2 cháu còn quá nhỏ. Tôi tuổi đã cao, lại mang nhiều bệnh tật, không biết tới đây các cháu sẽ sống ra sao".

Hai đứa trẻ bơ vơ khi bố mất, mẹ điều trị bệnh tâm thần (Video: Dương Nguyên).

Gia đình bà Loan có 6 người con, trong đó anh Thắng là con trai duy nhất. Sinh ra ở vùng núi heo hút, cuộc sống khó khăn khiến anh Thắng và các chị em phải dang dở việc học từ sớm để đi làm ăn xa mưu sinh.

Trong thời gian làm công nhân ngoài Bắc, anh nên duyên với chị Trần Thị Hợi (SN 1995, quê Nghệ An), người phụ nữ cũng có hoàn cảnh éo le khi mẹ phải ngồi xe lăn, bố bị tai biến.

Năm 2013, họ đăng ký kết hôn, thắp nén hương ra mắt gia tiên rồi về sống cùng nhau. Vợ chồng trẻ quyết định rời phố thị, trở về quê Sơn Hồng dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Họ lần lượt sinh được 2 cậu con trai, đặt tên Hưng và Thịnh, với mong ước về một tương lai bình an, đủ đầy.

Người thân, hàng xóm không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của 2 bé trai (Ảnh: Dương Nguyên).

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi, biến cố liên tiếp ập đến. Khi con trai út mới tròn 1 tuổi, chị Hợi bắt đầu có biểu hiện rối loạn tâm thần. Trong những cơn mất kiểm soát, chị cầm dao, gậy đuổi đánh người thân và cả những người đến thăm.

Gia đình chạy vạy đưa chị đi chữa trị khắp nơi, tiền bạc đội nón ra đi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cuối cùng, họ buộc phải gửi chị điều trị cách ly tại Bệnh viện sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.

Một mình gánh vác cả gia đình, anh Thắng quần quật làm đủ nghề, từ ruộng đồng đến phụ hồ. Anh chắt chiu từng đồng lo tiền thuốc cho vợ và nuôi 2 con ăn học. Có những lúc kiệt sức, anh vẫn lặng lẽ chịu đựng, không một lời than vãn.

Hai đứa trẻ giờ đây nương nhờ vào bà nội tuổi đã xế chiều (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngày 22/12/2025, khi đang làm việc tại công trình, anh Thắng xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau vùng lưng và đầu. Cho rằng mệt mỏi thông thường, anh nằm nghỉ ở nhà.

Đến ngày 26/12/2025, các con đi học về gọi mãi không thấy bố dậy ăn cơm, người thân phát hiện anh đã ngất lịm. Dù được đưa đi cấp cứu tại Hà Nội, anh Thắng không qua khỏi. Các bác sĩ kết luận anh tử vong do đột quỵ.

Hai đứa trẻ bên quan tài bố

Trong lễ tang, hình ảnh 2 đứa trẻ đầu quấn khăn trắng, ngồi lặng lẽ bên quan tài người bố bạc mệnh, không có mẹ ở bên, khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Vẻ mặt buồn rầu, cháu Nguyễn Thế Hưng nghẹn ngào: "Bố con mất rồi, mẹ chưa khỏi bệnh. Con và em trai không muốn phải bỏ học".

Bà Loan bật khóc khi nhắc về hoàn cảnh của gia đình mình (Ảnh: Dương Nguyên).

Giờ đây, anh em Hưng chỉ biết bấu víu vào bà nội. Thế nhưng, bà Loan cũng đang mắc nhiều bệnh nặng như suy thận, tiểu đường, thoái hóa xương khớp, không còn khả năng lao động nặng. Hàng ngày, bà cố gắng chăm ít rau, nuôi vài con gà để có cái ăn qua bữa cho 2 cháu.

"Ngày con trai còn sống, chúng tôi còn nương tựa được vào nhau. Giờ tôi thật sự bế tắc nên mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để 2 cháu có thể tiếp tục đến trường", bà Loan cầu cứu.

Ông Đậu Hồng Nhật, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Hồng cho biết, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh vừa đột ngột qua đời, để lại 2 con còn thơ dại, người vợ mang bệnh và mẹ già.

Bà Loan mong được giúp đỡ để cùng các cháu vượt qua khó khăn (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo ông Nhật, thời gian qua, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình phần nào về vật chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của 2 cháu nhỏ và bà nội vẫn còn bộn bề gian nan, trong khi người thân, họ hàng cũng không khá giả.

"Chúng tôi rất mong thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ quan tâm, sẻ chia, tiếp thêm điểm tựa để gia đình sớm vượt qua mất mát, khó khăn", ông Nhật bày tỏ.