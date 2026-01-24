Video
Hai đối tượng cầm dao cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Hai đối tượng đi xe máy, mang khẩu trang, cầm dao xông vào một tiệm vàng ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, phá tủ kính vơ lấy vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.
