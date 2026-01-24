Hai đối tượng cầm dao cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Camera an ninh ghi lại cảnh 2 đối tượng cầm dao cướp tiệm vàng ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Chiều 24/1, một lãnh đạo UBND phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình xác nhận, tối 23/1, trên địa bàn phường này xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp nói trên.

Theo camera an ninh của tiệm vàng ghi lại, vào khoảng 22h10 ngày 23/1, hai đối tượng đi xe máy, mang khẩu trang bịt kín mặt, dừng lại trước tiệm vàng ở tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Hình ảnh 2 đối tượng cầm dao cướp tiệm vàng ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Chụp từ video).

Sau một hồi quan sát, hai đối tượng cầm theo dao, ba lô đi thẳng vào tiệm vàng. Một đối tượng mặc áo màu đen xám đi trước cầm dao cảnh giới, đối tượng đi phía sau đập vỡ tủ kính trưng bày vàng. Sau đó 2 đối tượng lập tức vơ vét vàng bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, người ở tiệm vàng tri hô “cướp, cướp”, nhưng trước sự liều lĩnh, manh động của 2 đối tượng, không ai kịp ra ngăn cản.

Cơ quan công an đang truy bắt đối tượng gây án.