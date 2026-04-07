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Hai con trai của Britney Spears hạnh phúc đoàn tụ với mẹ

Khi ly hôn, nữ ca sĩ Britney Spears đã mất quyền nuôi 2 con trai cho chồng cũ Kevin Federline và không ít lần bày tỏ nỗi đau này.
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