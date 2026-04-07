Hai con trai của Britney Spears đoàn tụ với mẹ, vẻ ngoài gây chú ý

Britney Spears (SN 1981) là ca sĩ, vũ công và biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ, được mệnh danh “Công chúa nhạc pop”. Cô bắt đầu nổi tiếng từ cuối những năm 1990 với ca khúc …Baby One More Time, nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu.

Trong sự nghiệp, Britney sở hữu nhiều ca khúc đình đám như Oops!... I Did It Again, Toxic, Womanizer, bán hàng trăm triệu bản trên toàn cầu và giành nhiều giải thưởng, bao gồm Grammy.

Britney Spears đang cố gắng lấy lại cân bằng trong cuộc sống sau bê bối bị bắt hồi tháng 3 (Ảnh: People).

Cuộc sống cá nhân của Britney cũng nhiều biến cố. Sau khi ly hôn với người chồng thứ 2 Kevin Federline vào năm 2007, Britney Spears vướng vào hàng loạt bê bối cá nhân như sử dụng chất kích thích, hành vi thiếu kiểm soát và những lần xuất hiện gây sốc trước truyền thông. Đỉnh điểm là vụ việc cô cố thủ trong nhà cùng con trai, từ chối giao con theo lệnh của tòa án, buộc cảnh sát phải can thiệp.

Tòa án California (Mỹ) sau đó đánh giá tình trạng tâm lý và khả năng chăm sóc con của Spears không ổn định. Kết quả, Kevin Federline được trao quyền nuôi 2 con là Sean Preston Federline và Jayden James Federline, trong khi Britney chỉ được quyền thăm nom có giám sát trong thời gian đầu.

Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ phải gửi 20.000 USD mỗi tháng cho chồng cũ để nuôi con. Khoản trợ cấp này từng gây tranh cãi và có thông tin cho rằng nó đã được tăng lên để chi trả cho chi phí sinh hoạt và học tập của các con. Đến khi sắp hết tuổi được trợ cấp, 2 con trai của nữ ca sĩ đã chuyển sang Hawaii sống.

Britney Spears bên 2 con trai khi chúng còn nhỏ (Ảnh: News).

Việc mất quyền nuôi con ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của Britney Spears. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cô bị đặt dưới chế độ giám hộ kéo dài từ năm 2008 đến 2021, do cha cô là Jamie Spears kiểm soát.

Britney Spears rất nhiều lần công khai chia sẻ nỗi nhớ hai con trai Sean Preston Federline và Jayden James Federline, đặc biệt trong giai đoạn mối quan hệ giữa họ trở nên xa cách.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ từng bày tỏ cảm xúc buồn bã khi không được thường xuyên gặp con. Cô viết rằng việc các con dần trưởng thành và có cuộc sống riêng khiến cô cảm thấy “trái tim như bị xé đôi”, đồng thời thừa nhận đây là một trong những điều khó khăn nhất đối với mình.

Jayden James được mẹ, Britney Spears, tặng xe sang khi đoàn tụ với cô (Ảnh: People).

Sau khi chấm dứt quyền giám hộ vào năm 2021, Britney Spears kỳ vọng có thể hàn gắn tình cảm với các con. Tuy nhiên, theo nhiều chia sẻ, hai con trai của cô từng có xu hướng giữ khoảng cách và hạn chế xuất hiện cùng mẹ trước truyền thông.

Mới đây, trên trang cá nhân có hơn 42 triệu người theo dõi, Britney Spears hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đoàn tụ với các con trai. Theo nguồn tin, từ năm 2025, cậu con trai thứ 2 Jayden James đã trở về Los Angeles (Mỹ) và chủ động liên lạc với mẹ.

Britney còn tặng con trai chiếc ô tô trị giá 200.000 USD. Cậu cũng bày tỏ mong muốn gia nhập làng giải trí và theo đuổi âm nhạc. Con trai cả Sean Preston cũng đã quay về bên mẹ, thể hiện mong muốn ủng hộ và đồng hành cùng cô trong tương lai.

Hai con trai hạnh phúc khi ở bên Britney Spears (Ảnh: IG).

Sau khi vụ bắt giữ Britney được công khai vào tháng 3, người đại diện của cô cho biết: “Các con trai của cô ấy sẽ ở bên cạnh cô ấy. Những người thân yêu của cô ấy sẽ lên kế hoạch cần thiết để giúp cô ấy khỏe mạnh và thành công trở lại”.

Trước đó, hồi tháng 11, chồng cũ Kevin Federline xuất hiện trong chương trình Talk Shop Live để quảng bá hồi ký You Thought You Knew. Anh chia sẻ rằng Britney đã liên lạc với 2 con trai, Preston và Jayden, kể từ khi cuốn sách được xuất bản.

Kevin nhấn mạnh: “Hai con trai rất yêu mẹ. Chúng luôn yêu và sẽ luôn yêu. Tôi mong chúng có mối liên hệ mật thiết với mẹ, giống như cách tôi có với mẹ mình”.

Trong tháng 2 vừa qua, Britney Spears bán toàn bộ danh mục âm nhạc cho nhà xuất bản Primary Wave với giá ước tính 200 triệu USD. Trong khi đó, Kevin Federline, không còn nhận trợ cấp từ vợ cũ, bị ngân hàng Bank of America kiện do nợ thẻ tín dụng quá hạn, không thể chi trả khoản 12.000 USD.

Chỉ vài ngày sau khi bố bị kiện, 2 con trai đã xuất hiện trong video cùng Britney. Sean Preston còn đổi tên tài khoản TikTok từ Sean Federline sang Sean Spears, gây tranh cãi trong dư luận.