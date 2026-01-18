Video
video cùng chuyên mục

Hai chú chó biết đi bộ sang đường đúng luật

Hai chú chó đã khiến nhiều cư dân mạng phải thán phục khi biết dừng chờ đèn đỏ và sử dụng vạch kẻ đi bộ để băng sang đường một cách an toàn.
Đọc thêm : Clip “thiếu nữ nhảy múa, quay TikTok nơi công cộng” gây tranh cãi tuần qua