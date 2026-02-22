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Hải cẩu tò mò khi thấy thợ lặn xuất hiện

Khi nhìn thấy thợ lặn, con hải cẩu tò mò đã không ngần ngại bơi đến gần để tìm hiểu về người này mà không hề tỏ thái độ sợ hãi hoặc e ngại.
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