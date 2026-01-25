Video
video cùng chuyên mục

Hai cậu bé người Việt cùng nhau lập kỷ lục Guinness

Cậu bé Trần Xuân Sinh (trái) cùng bạn của mình, Ngô Thiện Phúc, đã cùng nhau lập kỷ lục Guinness thế giới với nội dung "Quãng đường xa nhất đi giật lùi trên bóng y tế".
