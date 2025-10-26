Video
Hai cậu bé gặp tai nạn nguy hiểm từ tình huống đời thường

Một tình huống nguy hiểm được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc hai cậu bé vừa đóng cổng thì cánh cửa sắt to và nặng bất ngờ đổ sập, đè trúng cả hai.
